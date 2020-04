കൊഹിമ: കൊറോണ മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ നാഗാലാന്‍ഡ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഡീസലിന് അഞ്ച് രൂപയും പെട്രോള്‍, മോട്ടോര്‍ സ്പിരിറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ആറ് രൂപ വീതവുമാണ് സെസ് ഇനത്തില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 28 അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ വിലവര്‍ധനവ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

നേരത്തെ അസം സര്‍ക്കാര്‍ ഡീസലിന് നികുതി ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 6 രൂപയും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരുമാനം കുറയുന്നതിനെ നേരിടാന്‍ മേഘാലയ രണ്ട് ശതമാനം വില്‍പ്പന നികുതി സര്‍ചാര്‍ജും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

