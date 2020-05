ഭോപ്പാല്‍: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് സൈക്കിളില്‍ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്ക് തിരിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി യാത്രാമധ്യേ മരിച്ചു. തബ്‌രക് അന്‍സാരി എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ബര്‍വാനി ജില്ലയില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്‌. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമാനരീതിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ മരണമാണിത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭിവണ്ടിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മറ്റ് പത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇയാള്‍ യാത്ര തിരിച്ചത്. ഭിവണ്ടിയിലെ പവര്‍ലൂം യൂണിറ്റില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്തുവന്നിരുന്നവര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗമില്ലായിരുന്നുവെന്നും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളിലൊരാളായ രമേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

"ഭിവണ്ടിയിലെ പവര്‍ലൂം യൂണിറ്റില്‍ ജോലിക്കാരായ തങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പണവും ഭക്ഷണവുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാല്‍ മഹാരാജ്ഗഞ്ചിലേയ്ക്ക് സൈക്കളില്‍ മടങ്ങാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ 350 കിലോമീറ്റര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ തബ്‌രക്കിന് തലകറക്കം ഉണ്ടായി. സൈക്കളില്‍ നിന്ന് റോഡിലേയ്ക്ക് വീണു." - രമേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

നിര്‍ജ്ജലീകരണത്തോടൊപ്പം അമിതമായ ക്ഷീണവും ചൂടും മരണത്തിന് കാരണമാകാമെന്ന്‌ പോലീസ് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്രയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ബര്‍വാനി ജില്ലയില്‍ 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയ രണ്ട് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ യാത്രാമധ്യേ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു.

