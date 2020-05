മുംബൈ: മൃതദേഹവുമായി മുംബൈയില്‍ നിന്ന് കര്‍ണാടകയിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൃതദേഹവുമായി മാണ്ഡ്യയില്‍ എത്തിയവര്‍ക്കാണ് പരിശോധനയില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മുംബൈയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ 56 കാരന്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് അധികൃതരുടെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ബന്ധുക്കള്‍ മൃതദേഹം ആംബുലന്‍സില്‍ സ്വന്തം നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

ശവസംസ്‌കാരത്തിനുശേഷം, മാണ്ഡ്യയിലെ അധികാരികള്‍ ഇവരെ കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി. തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. മാണ്ഡ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ കുടുംബം ഒരു സ്ത്രീക്കും മകനും ലിഫ്റ്റ് നല്‍കിയിരുന്നു. അവര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മകനും സ്വകാര്യ ബാങ്കില്‍ ജോലിക്കാരനുമായ യുവാവിനാണ് ആദ്യം വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഇതോടെ മാണ്ഡ്യയിലെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 10ല്‍ നിന്ന് 14 ആയി ഉയര്‍ന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയിലെ അധികൃതരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം രംഗത്തെത്തി.' ഇത് മുംബൈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്. ആറ് പേര്‍ക്ക് മൃതദേഹം ആംബുലന്‍സില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ അവര്‍ എന്തിനാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്. അതും പരിശോധന നടത്താതെ ഒരു റെഡ് സോണില്‍ നിന്ന്.'- മാണ്ഡ്യ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ ഡോ. എം വി വെങ്കിടേഷ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: coronavirus lockdown: Family Travels With Body From Mumbai, 3 Test Coronavirus positive In Karnataka