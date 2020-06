ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുന്നതിനിടെ കൊറോണവൈറസ് രാജ്യത്ത് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ലോകത്ത് നാലാമതാണ് ഇന്ത്യ. ബ്രസീലിനും യുഎസിനും റഷ്യക്കും പിന്നിലായി അറുപതിനായിരത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഒരാഴ്ചക്കിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കാണിത്.

9851 പേരില്‍ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം രാജ്യത്ത് രോഗം കണ്ടെത്തി. ഒരു ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്. ദിനംപ്രതി വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന പുതിയ കേസുകളുടെ നിരക്ക് വെച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഇറ്റലിയെ മറി കടന്നേക്കും.

രോഗാബാധിതരുടെ പട്ടികയില്‍ നിലവില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇറ്റലിയില്‍ 2,34,013 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലേതടക്കം ഇന്ത്യയില്‍ 2,26,770 പേര്‍ക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറ്റലിയില്‍ നിലവില്‍ ദിനംപ്രതി ആയിരത്തില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ ഒമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലെന്ന നിരക്കിലാണ് പുതിയ കേസുകളുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള ബ്രസീലില്‍ ദിനംപ്രതി മുപ്പതിനായിരത്തിനടുത്തും യുഎസില്‍ 25000 ത്തിനുള്ളിലുമാണ്.

ഒരാഴ്ചക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചുണ്ടായ മരണത്തില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 1544 മരണം ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി. യുഎസില്‍ 7162, ബ്രസീലില്‍ 6687, മെക്‌സികോയില്‍ 2503, യുകെയില്‍ 2268 എന്നിങ്ങനേയും ഒരാഴ്ചക്കിടെ മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: coronavirus-largest last 7 days confirmed cases india now at number 4 position