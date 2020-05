ബെംഗളുരു: കോവിഡ് 19 പരിശോധന വര്‍ധിപ്പിക്കൊനൊരുങ്ങി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. എല്ലാ സ്വകാര്യ, എംപ്ലോയീസ് സ്‌റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പറേഷന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും കോവിഡ് 19 പരിശോധന ലാബോറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. മെയ് 30 ആകുന്നതോടെ ലാബുകളുടെ എണ്ണം 29 ല്‍ നിന്ന് 60 ആയി ഉയരും. ഇതോടെ പ്രതിദിനം 10000 ടെസ്റ്റുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 74,664 ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കര്‍ണാടകയിലെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും റെഡ്‌സോണിന് പുറത്തുള്ള വ്യവസായ മേഖലകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാനം ആലോചിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

We are further increasing our #COVID19 testing capacity. Our Govt has decided to establish RT-PCR labs in all private & ESIC medical colleges in state. By May 30th, number of labs will rise to 60 from current 29 with a capacity to conduct 10,000 tests per day.@PMOIndia @BSYBJP