ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് രണ്ടുലക്ഷം കടന്ന് കൊറോണവൈറസ് ബാധിതര്‍. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 8909 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതര്‍ 2,07,615 ആയി.

ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ഇത്രയധികം പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്‌. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

217 മരണവും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആകെ മരണം 5815 ആയി. രാജ്യത്തെ ആകെ വൈറസ് ബാധിതരില്‍ 100302 പേര്‍ ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 101497 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

