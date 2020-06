ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം 11458 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 386 മരണവും 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 308993 ആയി. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരത്തിന് മുകളില്‍ കടക്കുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യമായി പതിനായിരത്തിന് മുകളിലെത്തി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ നിരക്ക് പതിനൊന്നായിരത്തിന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിവേഗത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇന്ത്യയില്‍ എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളില്‍ ആളുകള്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് ബ്രസീലിനും യുഎസിനും പിന്നിലായി രോഗം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

അതേ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ നാലാമതാണ് ഇന്ത്യ. 1,45,779 പേര്‍ നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ട്. 1,54,330 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വൈറസ്ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,01,141 ആയിട്ടുണ്ട്. 3717 മരണവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്തില്‍ 22527 പേര്‍ക്ക് രോഗവും 1415 മരണവുമുണ്ടായി. ഡല്‍ഹിയില്‍ 36824 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. 1214 പേര്‍ മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 40698 ആയി. 367 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

