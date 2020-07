ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നതിനൊപ്പം ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിച്ച് മരണസംഖ്യയും കൂടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 507 പേരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണം 17,400 ആയി.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18,653 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 5,85,493 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 2,20,114 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 3,47,979 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം 1,74,761 രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7,855 പേരാണ് അവിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ 87,360 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം. 2,742 മരണം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

90,167 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 1,201 മരണവും 32,557 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഗുജറാത്തില്‍ 1,846 മരണവുമുണ്ടായി. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 697, പശ്ചിമബംഗാളില്‍ 668, മധ്യപ്രദേശില്‍ 572, തെലങ്കാനയില്‍ 260 എന്നിങ്ങനെ കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ 4,442 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2,114 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 24 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത്.

