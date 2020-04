ന്യൂഡല്‍ഹി: 21 ദിവസത്തെ അവാസാനിക്കുമ്പോള്‍ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പൊതുവായ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. കൊറോണ പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ലോക്ഡൗണിന് പിന്തുണ നല്‍കിയ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി കൊറോണയെ നേരിടാന്‍ എല്ലാ പിന്തുണും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാന്‍ അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകളിലും രോഗനിര്‍ണയം, ഐസൊലേഷന്‍, ക്വാറന്റൈന്‍ എന്നിവയില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം യോഗത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് അവശ്യ മെഡിക്കല്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിതരണം സുഗമമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, മരുന്നുകളും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

