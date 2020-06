ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗ വ്യാപനം വലിയ ആശങ്കയായി മാറുന്നു. ഇതാദ്യമായി ഒറ്റ ദിവസം പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെയുണ്ടാകുന്ന നിരക്കും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 10,956 പേര്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 396 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മരണ നിരക്കിലും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇത്രയും വര്‍ധന ഇതാദ്യമാണ്. കൊറോണവൈറസ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ നാലാമതെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പതിനായിരത്തിന് മുകളില്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യുഎസ്, ബ്രസീല്‍, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലവില്‍ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ രോഗബാധിതരുള്ളത്.

രാജ്യത്തെ മൊത്തം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2,97,535 ആയിട്ടുണ്ട്. 8498 പേര്‍ ഇതുവരെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1,41,842 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1,47,195 പേര്‍ക്ക് ഇതിനോടകം രോഗം ഭേദമാകുകയും ചെയ്തു.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3590 മരണവും അവിടെയുണ്ടായി. 22032 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഗുജറാത്തില്‍ 1385 മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

34687 പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ 1085 മരണമാണുണ്ടായത്. 38716 പേര്‍ക്കാണ് തമിഴനാട്ടില്‍ രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. 349 മരണം അവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

