ന്യൂഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊറോണവൈറസ് ബാധയേല്‍ക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക എന്നതെന്ന് വിദഗദ്ധര്‍ പറയുന്നു. കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യംനേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ജനങ്ങളെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിപ്പിക്കുക എന്നത്. സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശവും അത്തരത്തിലൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ 36 ശതമാനം ആളുകള്‍ മാത്രമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകഴുകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. വീടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്. ഒരു വീട്ടില്‍ 60 ശതമാനം ആളുകളും വെറും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കൈകുന്നവരാണ്.

വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൈകഴുകുമ്പോള്‍ അഴുക്ക്‌പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷമാണുക്കള്‍ അവേശിഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൊറോണയടക്കം മറ്റുപല രോഗങ്ങള്‍ക്കും ഇതുകാരണമാകുന്നു.

ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ 25 ശതമാനം പേരും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ 56 ശതമാനം പേരും ഭക്ഷണത്തിന് കൈ കഴുകുന്നവരാണെന്നും സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നു.

