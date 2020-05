ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റെഡ്‌സോണ്‍- ഗ്രീന്‍സോണ്‍ വര്‍ഗീകരണം ആഴ്ചതോറും പരിശോധിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളുടെയും നിയന്ത്രണമേഖലകളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിനും വര്‍ഗീകരണത്തിനും പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

'പ്രാഥമികമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളും കേസുകള്‍ ഇരട്ടിക്കുന്നതും കണക്കാക്കിയാണ് ജില്ലകളെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ റെഡ് സോണ്‍, ഓറഞ്ച് സോണ്‍, ഗ്രീന്‍ സോണ്‍ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരുന്നത്.എന്നാല്‍ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ജില്ലകളെ വിവിധ മേഖലകളാക്കി തിരിക്കുക. കേസുകളുടെ എണ്ണം, ഇരട്ടിക്കുന്നതിന്റെ നിരക്ക്, പരിശോധനകളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലകളെ വേര്‍തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങി വിവിധ വസ്തുതകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും വിവിധ മേഖലകളെ തരംതിരിക്കുക.' കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പ്രിതീ സുഡാന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കെഴുതിയ കത്തില്‍ പറയുന്നു. സംസ്ഥാന ചീഫ്‌സെക്രട്ടറിമാരുമായും ആരോഗ്യസെക്രട്ടറിമാരുമായും നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിന് ശേഷമാണ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.

ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളില്ലെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആ ജില്ലയെ ഹരിതമേഖലയായി പരിഗണിക്കും. പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള അധിക വിശകലനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങല്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ റെഡ് സോണുകളും ഓറഞ്ചുസോണുകളും തീരുമാനിക്കാം. പട്ടിക ആഴ്ചതോറും പരിഷ്‌കരിക്കും, കൂടാതെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് സോണുകള്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.

കേസുകളുടെയും കോണ്‍ടാക്റ്റുകളുടെയും മാപ്പിംഗ്, കേസുകളുടെയും കോണ്‍ടാക്റ്റുകളുടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം നിയന്ത്രണമേഖലകള്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളില്‍ ഓരോ വീടുതോറും അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്നു.

നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 130 റെഡ് സോണുകളും, 284 ഓറഞ്ച് സോണുകളും 319 ഗ്രീന്‍ സോണുകളും രാജ്യത്തുണ്ട്.

Content Highlights: CoronaVirus: If there is no positive case reported for the last 21 days in a district it will consider as Green zone