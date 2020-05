ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസിന്റെ വ്യാപനം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും വര്‍ദ്ധിച്ചു. 24 മണിക്കൂറില്‍ 6654 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം പേര്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് രോഗം ബാധിക്കുന്നത്. 137 മരണവും 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗംബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം കടന്ന് 1,25,101 ആയി. അതില്‍ 51784 പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത്. 3720 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും മരണനിരക്കിലും മഹാരാഷ്ട്രതന്നെയാണ് മുന്നില്‍. 44582 പേര്‍ക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 1517 പേര്‍ മരിക്കുകയുമുണ്ടായി.

രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ രണ്ടാമത് തമിഴ്‌നാടാണ്.മരണ നിരക്കില്‍ രണ്ടാമത് ഗുജറാത്തും. 14753 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 98 പേരാണ് മരിച്ചത്. 13268 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഗുജറാത്തില്‍ 802 പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം 12319 ആണ്. മരണസംഖ്യ 208 ഉം. കേരളത്തില്‍ 732 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 512 പേര്‍ രോഗ മുക്തി നേടി. 216 പേരാണ് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 42 പേര്‍ക്ക് രോഗംസ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

