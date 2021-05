ദെഹ്‌റാദൂണ്‍: കൊറോണ വൈറസും ജീവിക്കാന്‍ അവകാശമുള്ള ജീവിയാണെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഒരു സ്വകാര്യ വാര്‍ത്താ ചാനലിനോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ബിജെപി നേതാവ് കൂടിയായ ത്രിവേന്ദ്ര സിങ്ങ് കൊറോണയ്ക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ദാര്‍ശനികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ കൊറോണ വൈറസും ഒരു ജീവജാലമാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊറോണ വൈറസിനും ഉണ്ട്. നമ്മള്‍ മനുഷ്യര്‍ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് കരുതുകയും കൊറോണയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ വൈറസ് നിരന്തരം ജനിതകമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു' ഇതായിരുന്നു ത്രിവേന്ദ്രയുടെ പ്രസ്താവന.

എന്നിരുന്നാലും വൈറസിനെ മറികടക്കാന്‍ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേര്‍ത്തു. പ്രസ്താവന വാര്‍ത്തയായതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ റാവത്തിന് ട്രോള്‍ പൂരമാണ്‌. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുതുതായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സെന്‍ട്രെല്‍ വിസ്തയില്‍ കൊവിഡിന് അഭയം നല്‍കണമെന്നാണ് ഒരാള്‍ റാവത്തിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

