ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ലോക്‌സഭാംഗവുമായ ഗൗതം ഗംഭീറിന് മറുപടിയുമായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് പണമല്ല പ്രശ്‌നമെന്നും വ്യക്തി സുരക്ഷാ കിറ്റുകളാണ് വേണ്ടതെന്നും കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. പണം അനുവദിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചുള്ള ഗംഭീറിന്റെ ട്വീറ്റിന് ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു കെജ് രിവാളിന്റെ മറുപടി.

"നന്ദി ഗൗതം ജി, നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന്. പണമല്ല പ്രശ്‌നം, വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ്. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അവ ഉടനടി എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ഞങ്ങള്‍ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ അത് വാങ്ങും."- അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍നിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അനുവദിക്കുന്നതായി ഗംഭീര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ പണമില്ലെന്ന ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് ഗംഭീര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

"ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പണം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍നിന്ന് ഞാന്‍ അനുവദിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങാന്‍ അവരുടെ ഈഗോ ആനുവദിച്ചില്ല. പക്ഷേ വീണ്ടുമൊരു 50 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അനുവദിക്കുന്നു. നിരപരാധികളായ മനുഷ്യര്‍ സഹിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു കോടി രൂപകൊണ്ട് മാസ്‌കുകളും വ്യക്തിസുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാം. ഡല്‍ഹിക്ക് അവര്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ." - ഗംഭീര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

