ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ‌കേസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനിടയില്‍, ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് അതിര്‍ത്തിയായ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കും ഹരിയാന അതിര്‍ത്തിയായ ഗുഡ്ഗാവ്, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നതിന് കര്‍ശന നിയമങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയില്‍ വൈറസ് പടരുമെന്ന ഭയത്താല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രികളില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരെയും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ മടിക്കുകയാണ് റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സൊസൈറ്റികള്‍.

ആശുപത്രികളില്‍ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഡാക്ടര്‍മാരെയും നഴ്‌സുമാരെയും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ചില സൊസൈറ്റികളും അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റുകളും വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗാസിയാബാദിലെ നീല്‍പദംകുഞ്ച് സൊസൈറ്റി അടുത്തിടെ സമാനമായ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് പടരുന്നത് തടയാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരായ താമസക്കാര്‍ താല്‍ക്കാലികമായി അവിടെ തന്നെ താമസസ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെന്ന് അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗാസിയാബാദിലെ ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ സര്‍ക്കുലര്‍. കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിനാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മടങ്ങിവരരുതെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം അസോസിയേഷന്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടില്‍ നീല്‍പദംകുഞ്ച് സൊസൈറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സര്‍ക്കുലര്‍ കണക്കിലെടുത്ത് എയിംസ് റെസിഡന്റ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അസോസിയേഷന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതി. ഡല്‍ഹിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും താമസത്തിനും യാത്രകള്‍ക്കുമായി നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കത്തില്‍ പറയുന്നു. യുപിയില്‍ നിന്നും ഹരിയാനയില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്കള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ നേടുന്നതില്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

