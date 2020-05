ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പാടാക്കിയ ബസുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ബസുകള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി നാല് മണി വരെ കാത്ത ശേഷമാണ്‌ പ്രിയങ്ക ബസുകള്‍ തിരിച്ചയക്കുന്നത്.

അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ബസുകളാണ് യുപിയുമായുള്ള ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ രാവിലെ മുതല്‍ കാത്തുകിടന്നിരുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

'വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ ബസുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ട് 24 മണിക്കൂറാകും. നിങ്ങള്‍ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുക, ഞങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുക. ബിജെപി പതാകകളും പോസ്റ്ററുകളും ഒട്ടിച്ച് ബസുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കില്‍ അങ്ങനേയും ചെയ്‌തോളൂ, കുടിയേറ്റക്കാരുമായി ബസുകള്‍ ഓടട്ടെ' സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് ബസുകള്‍ക്ക് അനുതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവ തിരിച്ചയക്കും. എന്നാലും കോണ്‍ഗ്രസും അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തകരും കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റു സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നല്‍കുന്നത് തുടരുമെന്നും പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേ സമയം പ്രിയങ്കയും കോണ്‍ഗ്രസും കുടിയേറ്റ വിഷയം രാഷ്ട്രീയംകലര്‍ത്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി.

Content Highlights: coronavirus-After 4 PM "Deadline" For UP, Priyanka Gandhi Recalls Buses For Migrants