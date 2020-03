ന്യൂഡല്‍ഹി: സമ്പര്‍ക്കക്രാന്തി എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്ത എട്ട് പേര്‍ക്ക് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് രാമഗുണ്ടത്തിലേക്കുള്ള എ.പി സമ്പര്‍ക്ക ക്രാന്തി എക്‌സ്പ്രസില്‍ മാര്‍ച്ച് 13നാണ് ഇവര്‍ യാത്ര ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

8 passengers who had travelled on AP Sampark Kranti Express from Delhi to Ramagundam on 13th March have tested positive of COVID-19 yesterday. Passengers are advised to avoid non essential travel for the safety of fellow citizens

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ജബല്‍പൂരിലേക്കുള്ള ഗോഡന്‍ എക്‌സ്പ്രസില്‍ (Train 11055) കൊറോണ ബാധയുള്ള നാല് പേര്‍ സഞ്ചരിച്ചതായും റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 16ന് ട്രെയിനിലെ B1 കോച്ചിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുബായില്‍ നിന്നാണ് സംഘം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്.

Railways has found that 4 passengers travelling on Godan Express (Train 11055) from Mumbai to Jabalpur on 16th March in B1 Coach have been tested positive for COVID-19 yesterday.



They came to India from Dubai last week. All concerned have been alerted to take necessary action.