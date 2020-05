ന്യൂഡല്‍ഹി: ആശങ്കയായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനേ കൂടുന്നു. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ 8380 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇത്രയധികം പേര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

മരണ സംഖ്യ 5000 പിന്നിടുകയും ചെയ്തു. 193 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത്. ഇതടക്കം ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5164 ആയി. രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 182143 ആകുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച നാലാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് രാജ്യം പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തില്‍ അതിവേഗതയിലാണ് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഏഴായിരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം. ഇതാദ്യമയിട്ടാണ് എട്ടായിരത്തിന് മുകളില്‍ കടക്കുന്നതും.

രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരില്‍ 86984 പേര്‍ ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 89995 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

കോവിഡ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 65168 ആയി. 2197 പേര്‍ ഇതുവരെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുജറാത്തില്‍ മരണം ആയിരംകടന്നു. 16343 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 1007 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തില്‍.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 21184 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 160 മരമണാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

