ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണവൈറസ് ബാധിച്ച് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 14,000 കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 312 പേര്‍കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 14,011 ആയി.

24 മണിക്കൂറിനിടെ 14,993 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,40,215 ആയി.

1,78,014 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 2,48,190 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,35,796 ആയി.

6283 പേര്‍ മരിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഡല്‍ഹിയില്‍ 62,655 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2233 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

27,825 രോഗബാധിതരുള്ള ഗുജറാത്തില്‍ 1684 മരണവും 62,087 രോഗബാധിതരുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 794 മരണവുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: coronavirus-312 deaths and spike of 14933 new cases reported in India in last 24 hrs