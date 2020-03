ലഖ്‌നൗ: കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദിവസ വേതന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ദിവസ വേതന തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ആയിരം രൂപ വീതം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമെന്ന് യോഗി അറിയിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് വ്യാപക അടച്ചുപൂട്ടലുകള്‍ നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ് യുപി സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ധനസഹായം സംസ്ഥാനത്തെ 15 ലക്ഷം ദിവസ വേതന തൊഴിലാളികള്‍ക്കും 20.37 ലക്ഷംനിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സഹയകരമാകുമെന്ന് യോഗി പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴിയാണ് പണം കൈമാറുക.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഇതുവരെ 23 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ രോഗ മുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

