ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചില രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശനവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവേശനവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:-

ഓസ്ട്രിയ, ബെല്‍ജിയം, ബള്‍ഗേറിയ, ക്രൊയേഷ്യ,സൈപ്രസ്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, ഡെന്മാര്‍ക്ക്, എസ്റ്റോണിയ, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി, ഗ്രീസ്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇറ്റലി, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ, ലിക്റ്റന്‍സ്‌റ്റൈന്‍, ലക്‌സംബെര്‍ഗ്, മാള്‍ട്ട, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, നോര്‍വേ, പോളണ്ട്, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, റൊമാനിയ, സ്ലോവാക്യ, സ്ലോവേനിയ. സ്‌പെയിന്‍, സ്വീഡന്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, തുര്‍ക്കി, യു.കെ. എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് എയര്‍ലൈനുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്ക് മാര്‍ച്ച് 18 രാത്രി 12 മണി മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, മലേഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് മാര്‍ച്ച് 17 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം മൂന്നുമണി മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു.

പ്രവേശനവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങിയ ശേഷം യാത്ര തുടരുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവേശിക്കാനാകുമോ-

പ്രവേശന വിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ട്രാന്‍സിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം, ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ശേഷം ഇവര്‍ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന് വിധേയരാകണോ-

മാര്‍ച്ച് 18, രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണിക്കു ശേഷം യു.എ.ഇ., ഖത്തര്‍, ഒമാന്‍, കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നോ ഇവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ട്രാന്‍സിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോ ആയ മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരെയും ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യും.

2020 ഫെബ്രുവരി 15ന് മുമ്പോ ശേഷമോ ചൈന, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ഇറാന്‍, ഇറ്റലി, സ്‌പെയിന്‍, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി എന്നിവിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച മുഴുവന്‍ പേരെയും ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യും.

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ കോവിഡ്-19 നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണോ-

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക് ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇറ്റലിയില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 18 രാത്രി 12മണിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകില്ല.

ചൈന, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ഇറ്റലി, ഇറാന്‍, സ്‌പെയിന്‍, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കൂടി ട്രാന്‍സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യുമോ-

ചെയ്യും

യു.എ.ഇ., ഖത്തര്‍, ഒമാന്‍, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ട്രാന്‍സിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യുമോ-

ചെയ്യും. മാര്‍ച്ച് 18 രാത്രി 12 മണി മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

വിദേശത്തേക്ക് പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനാകുമോ-

കൊറോണ ബാധിത രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അടിയന്തരമല്ലാത്ത യാത്രകള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നതിനു ശേഷം ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയേണ്ടതുണ്ടോ-

മാര്‍ച്ച് 18 രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണിക്കു ശേഷം യു.എ.ഇ., ഖത്തര്‍, ഒമാന്‍, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് വരികയോ ട്രാന്‍സിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യും. 2020 ഫെബ്രുവരി 15നു മുമ്പോ ശേഷമോ ചൈന, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ഇറാന്‍, ഇറ്റലി, സ്‌പെയിന്‍, ഫ്രാന്‍സ് എന്നിവിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് മടങ്ങിയവരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യും.

നിലവില്‍ രാജ്യത്തുള്ള വിദേശികള്‍

കാലാവധി കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവര്‍ക്ക് വിസ നീട്ടാനാകുമോ-

ചെയ്യാം. ഇതിനായി e-FRRO(https://indianfrro.gov.in/frro/) സന്ദര്‍ശിക്കുക.

ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് പോയ ശേഷം മടങ്ങി വരാനാകുമോ-

ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് പോകാം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരണമെങ്കില്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തില്‍നിന്ന് നല്‍കുന്ന പുതിയ വിസ വേണം.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശികള്‍

ഓസ്ട്രിയ, ബെല്‍ജിയം, ബള്‍ഗേറിയ, ക്രൊയേഷ്യ,സൈപ്രസ്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, ഡെന്മാര്‍ക്ക്, എസ്റ്റോണിയ, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി, ഗ്രീസ്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇറ്റലി, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ, ലിക്റ്റന്‍സ്‌റ്റൈന്‍, ലക്‌സംബെര്‍ഗ്, മാള്‍ട്ട, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, നോര്‍വേ, പോളണ്ട്, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, റൊമാനിയ, സ്ലോവാക്യ, സ്ലോവേനിയ. സ്‌പെയിന്‍, സ്വീഡന്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, തുര്‍ക്കി, യു.കെ. എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനാകില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്ക് മാര്‍ച്ച് 18 രാത്രി 12 മണി മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, മലേഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് മാര്‍ച്ച് 17 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം മൂന്നുമണി മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു.

പ്രവേശനവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള തൊഴില്‍-പ്രോജക്ട് വിസ ഉടമകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനാകുമോ-

വരാം

പ്രവേശനവിലക്കില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ ഏത് കാറ്റഗറി വിസകളാണ് നല്‍കുന്നത്-

തൊഴില്‍- പ്രോജക്ട് വിസ ഉടമകള്‍ക്കു മാത്രമേ വരാനാകൂ. മറ്റെല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ളതും ഒ.സി.ഐ. (ഓവര്‍സീസ് സിറ്റിസന്‍ കാര്‍ഡ്) ഉള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിസയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ 2020 ഏപ്രില്‍ 20 വരെ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

