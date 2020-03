ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ അലംഭാവം കാണിക്കരുതെന്ന് ലോകം ഇന്ത്യയ്ക്ക് താക്കീത് നല്‍കുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എം.പി. ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നതിന്റെ വേഗത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയെ പരാമര്‍ശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

'ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മൂന്നു മാസം കൊണ്ടാണ് 100,000 കൊറോണ കേസുകള്‍ ലോകമാകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വെറും 12 ദിവസം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും 100,000ത്തോളം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയതത്. താരത്മ്യേനയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊറോണ പടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കുക.' - ശശി തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

The world offers us a warning against complacency. It took three months to reach 100,000 coronavirus cases worldwide. The second 100,000 only took 12 days. India's cases may be just about to accelerate at comparable speed. Please be careful everyone! #Covid19India