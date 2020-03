ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം 'മിലന്‍ 2020' മാറ്റിവെച്ചു. കൊറോണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ 28 വരെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് നാവികാഭ്യാസം നടത്താനിരുന്നത്.

1995 മുതലാണ് ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന മിലന്‍ സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മിലന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ 28 വരെ നടത്താനിരുന്ന, വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം മാറ്റിവെക്കുന്നതായി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡ്-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാവികാഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയെയും യാത്രാവിലക്കുകളെയും പരിഗണിച്ചാണ് ഇതെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Indian Navy:MILAN 2020, a multilateral naval exercise scheduled to be conducted from 18 to 28 Mar, at Visakhapatnam, has been postponed in view of safety of all participants&travel restrictions due to #Coronavirus. We look forward toward scheduling MILAN at later convenient date. pic.twitter.com/6J7uE0kHRG