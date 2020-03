ഗുവാഹത്തി: കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ കോഴിക്കോട് രാമാനാട്ടുകരയില്‍നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ മറുനാടന്‍ തൊഴിലാളിയെ അസമില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തി. അസം സ്വദേശിയായ ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ തീവണ്ടിയില്‍നിന്നാണ് അസം പോലീസും റെയില്‍വേ അധികൃതരും ചേര്‍ന്ന് പിടികൂടിയത്.

ബംഗാളില്‍നിന്ന് കാഞ്ചന്‍ജംഗ എക്‌സ്പ്രസിലാണ് ഇയാള്‍ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചത്. ഇതിനിടെ അസമിലെ ന്യൂ ബോങ്ഗായിഗോണ്‍ സ്‌റ്റേഷനില്‍വെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇയാളെ വീണ്ടും ഐസോലേഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അസം സ്വദേശി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കോച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഈ കോച്ചില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല.

രാമാനാട്ടുകര വൈദ്യരങ്ങാടിയിലെ ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഇയാള്‍ താമസസ്ഥലത്ത് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ മാര്‍ച്ച് 16-നാണ് മുങ്ങിയത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബംഗാള്‍, ഒഡീഷ സ്വദേശികളും അന്നേദിവസം രാമാനാട്ടുകരയില്‍നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു. ചെന്നൈ മെയിലില്‍ അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച ഇവര്‍ക്കായി പോലീസും റെയില്‍വേ അധികൃതരും സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഇതിനിടെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച അസം സ്വദേശിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ 12-ന് കൊറോണാബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയായ പ്രവാസി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് വൈദ്യരങ്ങാടിയിലെ മലബാര്‍ പ്ലാസ ഹോട്ടലില്‍ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം ഹോട്ടലില്‍ 10 തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരില്‍ കേരളക്കാരായ ഏഴുപേരെ വീട്ടു നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. മറുനാടന്‍ തൊഴിലാളികളായതിനാല്‍ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നുപേരെ ഹോട്ടലിനു സമീപത്ത് ഇവര്‍ താമസിച്ചുവരുന്ന വാടക വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ഐസോലേഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. പുറംലോകവുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തരുതെന്ന് കര്‍ശനമായി പറഞ്ഞതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണം യഥാ സമയങ്ങളില്‍ ഹോട്ടലില്‍നിന്ന് എത്തിച്ചുനല്‍കി വരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാനായി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇവര്‍ വീട്ടില്‍ ഇല്ലെന്ന കാര്യം മനസ്സിലായത്.

Content Highlights: corona virus suspect slips out of ramanattukara kozhikode caught in assam