ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തില്‍ നേരിയ കുറവുണ്ടായതായി കണക്കുകള്‍. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തില്‍ പത്ത് ശതമാനം വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മന്ദിത് കപൂര്‍, ബ്രൂക്കിങ്‌സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഷാമിക രവി എന്നിവരുടെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തെയും ഏപ്രില്‍ ആദ്യത്തെയും കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിച്ചിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ അവസാനംവരെ നീട്ടുമെന്ന സൂചനകള്‍ നിലനില്‍ക്കെയാണ് അല്‍പ്പം ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന കണക്കുകള്‍.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 50,000 മായി ഉയരുകയും മൂന്ന് ദിവസം കൂടുന്തോറും അത് ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

വൈറസ് വ്യാപനം കുറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണെങ്കിലും രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാല്‍ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്തിമ നിലപാടില്‍ എത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഐസിഎംആര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ പത്തുലക്ഷം പേരില്‍ 145 പേരെ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ രൂക്ഷമായ മറ്റുപല രാജജ്യങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണിത്.

