മുംബൈ: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചവര്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് സൗരാഷ്ട്ര എക്‌സ്പ്രസിലാണ് കൊറോണ സംശയിക്കുന്ന ആറുപേര്‍ യാത്ര ചെയ്തത്.

കൈകളില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ സ്റ്റാമ്പ് ധരിച്ചാണ് ഇവര്‍ യാത്ര ചെയ്തത്. സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്നെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരോട് വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാനമായ രീതിയില്‍ ജര്‍മനിയില്‍ നിന്നെത്തിയ നാലംഗ സംഘം ക്വാറന്റൈന്‍ സ്റ്റാമ്പ് ധരിച്ച് ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്തത് മറ്റു യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു.

കൊറോണ പടരുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരുടെ കൈകകളില്‍ പ്രത്യേക ക്വാറന്റൈന്‍ സ്റ്റാമ്പുകള്‍ ധരിക്കാനും 14 ദിവസം വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്.

