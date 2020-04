ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം ബാധിച്ച മഹാമാരിയല്ല കോവിഡ് 19 എന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിരീക്ഷണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള മെഡിക്കല്‍ സമഗ്രികള്‍ വാങ്ങാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ വിലക്കിയ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം പി.പി.ഇ. കിറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മെഡിക്കല്‍ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാല്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പി.പി.ഇ. കിറ്റുകള്‍, മാസ്‌കുകള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മെഡിക്കല്‍ സാധനങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വാങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരെയെല്ലാം സൗജന്യമായി ചികിത്സിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ മറ്റൊരു ഹര്‍ജിയും സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് തള്ളി. സര്‍ക്കാറാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. സൗജന്യമായി ചികിത്സ ഒരുക്കാന്‍ കോടതിക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്‌കുകള്‍, സാനിറ്റൈസറുകള്‍ എന്നിവയെ ജി.എസ്.ടി. പരിധിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയും സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. അഭിഭാഷകന് ഇപ്പോള്‍ അധികം പണിയില്ല എന്നുകരുതി ഇത്തരം ഹര്‍ജികള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത് കോടതിയുടെ സമയം കളയരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ് രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

