മുംബൈ: മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ കോവിഡ്-19 ബാധയുടെ അവശതകള്‍ കൊണ്ട് മാത്രം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു. 447 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് 1- ബാധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മരിച്ചത്. ഇതില്‍ 26% മരണവും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ഇവരില്‍ ആര്‍ക്കും തന്നെ പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അധികതര്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച പ്രായമേറിയവരിലാണ് മരണനിരക്ക് കൂടുതല്‍. കൗമാര- യൗവന പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് രോഗമുക്തി നേടുന്നതില്‍ അധികവും. എങ്കിലും 11 മുതല്‍ 30 വയസുവരെയുള്ളവരില്‍ 12 പേര്‍ ഇതിനകം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 51-60 പ്രായപരിധിയിലാണ് മരണം കൂടുതല്‍. 124 പേരാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

യുവാക്കളില്‍ കോവിഡ് മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. മദ്യപാനം, ഇതേതുടര്‍ന്ന് വരുന്ന കരള്‍- വൃക്ക രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയാകാം ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്.

അതേസമയം, രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും എന്നാല്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തി പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യുമെന്ന ഭയത്തെ തുടര്‍ന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും വിവരമറിയിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെന്ന്‌ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Corona Virus Pandemic; 26% of 447 Covid-19 victims in Maharashtra had no health condition