ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഡല്‍ഹി, ബെംഗളൂരു മെട്രോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പലചരക്ക്, ഫാര്‍മസി, പച്ചക്കറി കടകള്‍ ഒഴികെ എല്ലാ കടകളും മാളുകളും അടച്ചിടണമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

In the wake of ‘Janta Curfew’ to be observed this Sunday i.e, on 22nd March 2020, DMRC has decided to keep its services closed. The move is aimed at encouraging public to stay indoors and maintain social distancing, which is essential in the fight against Covid-19. #JantaCurfew