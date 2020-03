മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വീടുകളില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ ഇടതുകൈയില്‍ സീല്‍ പതിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പങ്കെടുത്ത വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ഇതിനുപിന്നാലെ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്ത് 37 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശത്തുനിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്കാണ്, മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയെന്ന നിലയില്‍ വീടുകളില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ സ്രവങ്ങള്‍ പരിശോധനയ്ക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതിപരിഹാരത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നേരിട്ടു പോകുന്നതിനു പകരം പരാതികളും അപേക്ഷകളും ഇ-മെയില്‍ മുഖാന്തരം അയക്കാനും വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇ-മെയില്‍ മുഖാന്തിരമുള്ള പരാതികള്‍ക്ക് ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: corona: those under home quarantine in maharashtra to be Stamped on the left hand