ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ലോകമാകെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടുമ്പോള്‍ അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളും നടപടിതുടങ്ങി. അഭിഭാഷകരും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും ഹര്‍ജിക്കാരുമെല്ലാം തിങ്ങിനിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന കോടതിമുറികളില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ഉള്‍പ്പെടെ പ്രവര്‍ത്തനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ്.

ആളുകള്‍ തമ്മില്‍ നേരിട്ടുള്ള ഇടപാടുകള്‍ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇ-ഫയലിങ്, വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് എന്നിവയിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ആലോചിക്കുന്നത്. അഭിഭാഷകര്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തശേഷം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ കോടതി നടപടികളില്‍ പങ്കുചേരുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി സുപ്രീംകോടതിയുടെ പ്രസ് ലോഞ്ചില്‍ സ്മാര്‍ട് ടെലിവിഷന്‍ സ്ഥാപിക്കും.

കോടതി നടപടികള്‍ക്കായുള്ള ഫയലിങ്ങളുകളും മറ്റും പൂര്‍ണമായും കടലാസ് രഹിതമാക്കി ഡിജിറ്റല്‍ രൂപത്തിലാക്കാനും തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങി. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഢാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലെ ഇ- കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍.

സുപ്രീംകോടതിയിലെ 17 കോടതികളില്‍ ആറ് ബെഞ്ചുകള്‍ മാത്രമാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള കേസുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയതിനാല്‍ ശബരിമല, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, കശ്മീര്‍ കേസുകളെല്ലാം ഏറെ നീണ്ടുപോകുമെന്നുറപ്പായി.

ഇനിയൊരുത്തരവുണ്ടാകും വരെ അഭിഭാഷകര്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, പരാതിക്കാര്‍, സന്ദര്‍ശകര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും സുപ്രീംകോടതി ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഓരോ കോടതിയിലും കേസുള്ള അഭിഭാഷകരും അവരുടെ കക്ഷികളും മാത്രമേ നില്‍ക്കാവൂ. പ്രമാദമായ കേസുകള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലെ കോടതിമുറികളില്‍ കാലുകുത്താന്‍പോലും സ്ഥലമില്ലാത്തവിധം തിരക്കനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

സുപ്രീംകോടതിയിലെ കാന്റീനുകള്‍ അടച്ചിടും. കോടതിയിലും പരിസരത്തും കൂട്ടംകൂടി നില്‍ക്കരുത്. കോടതിയുടെ ഓരോ ഗേറ്റിലും തെര്‍മല്‍ സ്‌ക്രീനിങ് ഉണ്ടാകും. സുപ്രീംകോടതിയിലേക്കുള്ള ഗൈഡഡ് ടൂറും നിര്‍ത്തിവെച്ചു. സുപ്രീംകോടതി മ്യൂസിയവും അടച്ചിട്ടു. അത്യാവശ്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം കോടതിയിലേക്ക് വന്നാല്‍ മതിയെന്നും അതുകഴിഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ ഉടന്‍ തിരിച്ചുപോകണമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികളും കോടതികളുമെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. പട്ന, ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതികള്‍ അടിയന്തിരസ്വഭാവമുള്ള കേസുകളും ജാമ്യ വിഷയങ്ങളും മാത്രമേ കേള്‍ക്കുന്നുള്ളൂ. കൊല്‍ക്കത്ത, കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതികളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുംവരെ അടിയന്തിര കേസുകള്‍ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുന്നൂള്ളൂ.

വിവിധ ട്രിബ്യൂണലുകളും നിയന്ത്രണം തുടങ്ങി. വൈദ്യുതി അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍, ദേശീയ കമ്പനി നിയമ ട്രിബ്യൂണല്‍ എന്നിവയും അടിയന്തിര കേസുകളിലേക്ക് മാത്രമായി വാദംകേള്‍ക്കല്‍ ചുരുക്കി.

Content Highlights: There will be thermal screening in each gate of the court