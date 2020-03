ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭീതിപടര്‍ത്തി കൊറോണ. ഹരിയാണയിലെ ഗുഡ്ഗാവില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. പേടിഎം ജീവനക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. ജീവനക്കാരന് കൊറോണ ബാധിച്ച വിവരം പേടിഎമ്മാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇറ്റലിയിയില്‍നിന്ന് ഈയടുത്താണ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Paytm: One of our colleagues based out of Gurgaon office who recently returned from Italy has sadly been tested positive for Coronavirus. He is receiving appropriate treatment. As a precautionary measure, we have suggested his team members to get health tests done immediately. pic.twitter.com/gXol1a4vOU