ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജനത കര്‍ഫ്യൂ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ ഏഴു മുതല്‍ ഒമ്പതുവരെയാണ് ജനത കര്‍ഫ്യൂ. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ജനത കര്‍ഫ്യൂവിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും ജനത കര്‍ഫ്യൂവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ കൊറോണ അതിവേഗം പടരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് ഇതിനോടകം 315 കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

എല്ലാവര്‍ക്കും ജനത കര്‍ഫ്യൂവിന്റെ ഭാഗമാകാമെന്നും ഇത് കോവിഡ്-19ന് എതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തുപകരുമെന്നും ജനതകര്‍ഫ്യൂ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടത്തിയ ട്വീറ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. നാം ഇപ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുണകരമാകും. വീടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇരിക്കൂ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ- പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.



Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.



Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/11HJsAWzVf