ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസ് വ്യാപകമായി പടരുന്ന ഇറാനില്‍ നിന്ന് 58 ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. തീര്‍ത്ഥാടകരായ 58 പേരുടെ ആദ്യ സംഘം വ്യോമസേനാ വിമാനത്തില്‍ ഗാസിയാബാദിലുള്ള വ്യോമതാവളത്തിലിറങ്ങി. ടെഹ്‌റാനില്‍ നിന്നാണ് ഇവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.

ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, മെഡിക്കല്‍ സംഘം, വ്യോമസേന എന്നിവര്‍ക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കര്‍ നന്ദി അറിയിച്ചു.

വ്യോമസേനയുടെ സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍ വിമാനത്തിലാണ് ഇറാനില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഫെബ്രുവരി 26-ന് ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നിന്ന് 76 ഇന്ത്യക്കാരേയും 36 വിദേശികളേയും ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

