മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച 466 പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒമ്പതു മരണങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആകെ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,666 ആയി. ഇതിനോടകം 232 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. ഇന്ന് 65 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 572 ആയതായി മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

466 new COVID-19 cases & 9 deaths reported in Maharashtra till 6 PM today, taking total number of cases to 4666 & deaths to 232 in the State. With 65 patients being discharged from hospitals today, number of cured patients stands at 572: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/h8gjiY0Jb2