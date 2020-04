മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 394 പുതിയ കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും 18 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6,817 ആയതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 310 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. 957 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

394 new #COVID19 cases & 18 deaths have been reported in Maharashtra today, taking the total number of cases to 6817 & death toll to 310 in the state. A total of 957 patients have been discharged till date: Maharashtra Health Department