ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 227 പേര്‍ക്ക്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1251 ആയി. 32 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.11 പേര്‍ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചു. ഇതില്‍ ആറു പേര്‍ നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരാണ്.

102 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡല്‍ഹിയിലാണ്. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 97ആയി. രണ്ട് പേരാണ് ഡല്‍ഹിയിലിതുവരെ മരിച്ചത്.

സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞും നീട്ടുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളെയും സർക്കാർ ഖണ്ഡിച്ചു. അടുത്ത മാസം രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിച്ച സമൂഹമാധ്യമ സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യവും അറിയിച്ചു.

രാജസ്ഥാന്‍, ഹരിയാന, പശ്ചിമബംഗാള്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പുതിയ കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേരളത്തില്‍ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ഇപ്പോഴും സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 100ല്‍ നിന്ന് 1000ത്തിലേക്കെത്താന്‍ 12 ദിവസമെടുത്തു.മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ വര്‍ധന അതിവേഗം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒട്ടനേകം പേരില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പങ്കെടുത്തവരില്‍ ആറു പേര്‍ കോവിഡ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളും റൂട്ട് മാപ്പും ശേഖരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങി.

സൗദി അറേബ്യ, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, കിര്‍ഗിസ്താന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പെടെ 2,000 ആളുകളാണ് നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിനെത്തിയത്.ഇതില്‍ പങ്കെടുത്ത് 200ലധികം ആളുകള്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഐസൊലേഷനിലാണ്. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ആന്‍ഡമാനില്‍ നിന്നുളള്ള ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് നിലവില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയിലെ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ആളുകള്‍ 30 ബസ്സുകളിലായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിവരവമുണ്ട്. ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 38,442പേരെ കൊറോണ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി. ഇതില്‍ 3,501 ടെസ്റ്റുകളും ഞായറാഴ്ചയാണ് നടത്തിയത്.47 സ്വകാര്യലാബുകള്‍ക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 1,334 ടെസ്റ്റുകള്‍ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും നടത്തി.

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വരുമാനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിയമസഭാ ആംഗങ്ങളുടെയും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ തെലങ്കാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

content highlights: Corona cases and Death toll in India updates , lock down may not extend