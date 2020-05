ന്യൂഡല്‍ഹി: ചീഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് (സിഡിഎസ്) ബിപിന്‍ റാവത്തും മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികളും ഇന്ന് ആറ് മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. അഭൂതപൂര്‍വ്വമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാര്‍ത്താസമ്മേളനം.

കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനായി രാജ്യമാകെ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നില്‍ക്കെയാണ് സൈനിക മേധാവികള്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യകളുണ്ട്.

സിഡിഎസ് മൂന്ന് സൈനിക മേധാവിമാര്‍ക്കൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. രാജ്യം കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ജനങ്ങളേയും സര്‍ക്കാരിനേയും ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് കല്‍പനകള്‍ക്കപുറത്തേക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബിപിന്‍ റാവത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ചടക്കവും ക്ഷമയും വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാന്‍ പ്രതിരോധ സേവനങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.

പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് സൈനിക മേധാവിമാരുമായും സിഡിഎസുമായും വ്യാഴാഴ്ച ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Coroanavirus-Chief Of Defence Staff, 3 Armed Services Chiefs To Brief Press At 6 pm