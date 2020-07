ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുജറാത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സ്വന്തം ആശയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി.

'ഒരു ജില്ല ഒരു ഉത്പന്നം' പദ്ധതിക്കായി ഒരു സര്‍വേ നടത്താനുള്ള ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ഇതൊരു നല്ല ആശയമാണ് കുറച്ചുനാള്‍ മുമ്പ് ഇത് താന്‍ മുമ്പോട്ടുവെച്ചിരുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ ട്വിറ്റില്‍ കുറിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയ് രൂപാണി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു രൂപാണിയുടെ പ്രതികരണം. ' രാഹുല്‍ജി, ഗുജറാത്ത് സംരംഭങ്ങള്‍ കോപ്പിയടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശയമായി അതിനെ വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് വെളിവാക്കില്ല. ഇതിന്റെയൊന്നും വിശദാംശങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നന്നായി അറിയണം' രൂപാണി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ക്കായി 'ഒരു തോല്‍വി, ഒരു അഴിച്ചുപണി' നയം എങ്ങനെയായരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആനന്ദിബെന്‍ പട്ടേലിന്റെ 2016-ലെ ട്വീറ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടും രൂപാണി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമം ഒരു ഉത്പന്നമെന്ന ആശയം സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ ട്വീറ്റിലുള്ളത്.

കരകൗശലവസ്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 'ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉത്പന്നം' എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആനന്ദിബെന്‍ പട്ടേല്‍ തന്റെ പഴയ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും രാഹുലിന്റെ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

രാഹുലിന്റെ ഓര്‍മശക്തിക്ക് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചതാകാം പ്രശ്‌നമെന്ന് യോഗി പറഞ്ഞു.

