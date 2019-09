റായ്പുര്‍: ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മാവോവാദി നേതാവിനെ ചുമലിലേറ്റി പോലീസ് സംഘം നടന്നത് 12 കിലോമീറ്റര്‍. വാഹനം കടന്നു ചെല്ലാത്ത കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഢിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസര്‍വ് ഗാര്‍ഡ്(ഡിആര്‍ജി) സംഘം മദ്കം ഹിദ്മയെന്ന മാവോവാദി നേതാവിനെ മരക്കമ്പുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ മഞ്ചത്തില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

മദ്കം ഹിദ്മയെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഡിആര്‍ജി സംഘം മാവോവാദികള്‍ക്കായി വനത്തിനുള്ളില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച മദ്കം ആഴമുള്ള കുഴിയില്‍ വീണു. കുഴിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാള്‍ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തില്‍ അഭയം തേടി. അവിടെ പ്രകൃതിചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇയാള്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു.

വീഴ്ചയിലേറ്റ ഗുരുതരപരിക്ക് കാരണം നടക്കാന്‍ പോലുമാവാതെ അവശനിലയിലായിരുന്ന മദ്കമിനെ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ പോലീസ് സംഘം തീരുമാനിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് റിസര്‍വ് പോലീസംഗങ്ങള്‍ മദ്മത്തെ മരക്കമ്പുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ മഞ്ചത്തില്‍ ഇരുത്തി മാറി മാറി ചുമന്ന് ദന്തേവാദ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കഠിനമായ പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ കടന്നാണ് സംഘം ഇയാളെ ചുമന്നെത്തിച്ചതെന്ന് ഉന്നത പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനായ അഭിഷേക് പല്ലവ് പറഞ്ഞു.

Image tweeted by@ANI

2008 മുതല്‍ മാവോവാദി സംഘത്തില്‍ സജീവമാണ് മദ്കം. സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ വിദഗ്ധനായ ഇയാള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ഏറെ നാളായി തിരച്ചിലിലായിരുന്നു. ദന്തേവാദയിലെ മലാംഗീറായിരുന്നു മദ്കമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമേഖല.

