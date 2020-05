കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഉംപുന്‍ ബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് മമത സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ബംഗാള്‍ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പോര്.

"ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പാസ് ഇല്ലെന്ന്‌ ആരോപിച്ച് ഉംപുന്‍ ബാധിത പ്രദേശമായ സൗത്ത് 24-ലേക്ക് പോകുന്നതില്‍നിന്നു പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി മമതക്കും മറ്റ് മന്ത്രിമാര്‍ക്കും യഥേഷ്ടം എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം. എന്നാല്‍ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ക്ക് മാത്രം അനുമതിയില്ല. ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ബി.ജെ.പിയെ സാധ്യമായ വിധത്തിലെല്ലാം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്."- ദിലീപ് ഘോഷ് ആരോപിച്ചു.

While moving towards #AMPHANCyclone affected areas of Baruipur-Canning-Basanti, police barricade at Dhalai bridge (Kolkata). Strange! pic.twitter.com/pifwEjLwll