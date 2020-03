കുഞ്ഞുമായി ജോലിക്കെത്തിയ പ്രീതിറാണി

നോയിഡ: ജോലിയോടുള്ള ആത്മാര്‍ഥതയും അമ്മയെന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരുപോലെ നിര്‍വഹിച്ച് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മാതൃകയായി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരിപാടിക്ക് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന പോലീസുകാരിലൊരാളായ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പ്രീതിറാണിയാണ് ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകനുമായി ജോലിക്കെത്തി ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്.

വനിതാപോലീസുകാര്‍ കുട്ടികളുമായി ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തുന്നത് പതിവില്ല. അതിനാല്‍, കുഞ്ഞുമായി പ്രീതിയെത്തിയത് ഏവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ തിരക്കായിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രീതി മാധ്യമങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചു. 'ഭര്‍ത്താവിന് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന് മകനെ നോക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. ജോലി പ്രധാനമാണ്. അതിനാല്‍, ഞാന്‍ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്നു'- 20 വയസ്സുകാരിയായ പ്രീതി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ ദാദ്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രീതിയെ നോയിഡ ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡനില്‍ രാവിലെ ആറുമുതല്‍ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

Content Highlight: Cop On Duty With Infant Son In Her Arms