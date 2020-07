ബെഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ അവസാന സെമസ്റ്റര്‍ ഒഴികെയുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് 2019-20 അക്കാദമിക് വര്‍ഷത്തില്‍ പരീക്ഷയില്ലാതെ തന്നെ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കും. ഫൈനല്‍ സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ അതാത് സര്‍വകലാശാലകള്‍ സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പ് നടത്തണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. കോവിഡ് മുന്‍നിര്‍ത്തി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബറില്‍ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഫൈനല്‍ സെമസ്റ്റര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വീണ്ടും അവസരം നല്‍കും. പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഇന്റേണല്‍ അസെസ്‌മെന്റും മുന്‍ പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനവും വിലിയിരുത്തും.

നേരത്തെ, അവസാന വര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകളും റദ്ദാക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സര്‍വകലാശാലകളിലെ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത്. ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശയിലെയും മറ്റ് കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലകളിലെയും പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

സര്‍വകലാശാലകളിലെ അവസാനവര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ നടത്തണമെന്ന സര്‍വകലാശാലാ ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മിഷന്റെ നിര്‍ദേശത്തിനെതിരേ മഹാരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കോളേജുകളില്‍ ഇത്തവണ അവസാനവര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

