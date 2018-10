ന്യൂഡല്‍ഹി: തെലങ്കാനയിലും മാഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നില്‍ ചില കുപ്പികളില്‍ ടൈപ്പ്-2 പോളിയോ വൈറസ് കലര്‍ന്നിരുന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 'ബയോമെഡ്' (Biomed Pvt Ltd) മരുന്നു കമ്പനി തയ്യാറാക്കിയ കുപ്പികളിലാണ് പോളിയോ വൈറസുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വൈറസ് കലര്‍ന്ന പോളിയോ നല്‍കിയ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണമേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പോളിയോ നല്‍കിയ കുട്ടികളില്‍ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണാനുണ്ടോ എന്നത് പ്രത്യേക സമിതി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ടൈപ്പ്-2 പോളിയോ വൈറസ് കലര്‍ന്ന 50,000 മരുന്നുകുപ്പികള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതായും ഇനിയും ഒരു ലക്ഷം കുപ്പികളില്‍ വൈറസ് കലര്‍ന്നതായി സംശയിക്കുന്നതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബയോമെഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതികളില്‍ പോളിയോ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്ന കമ്പനിയാണ് ബയോമെഡ്. ബയോമെഡ് തയ്യാറാക്കിയ വാക്‌സിനുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തില്‍ നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട വൈറസാണ് ടൈപ്പ്-2 പോളിയോ. ഇന്ത്യ പോളിയോ വിമുക്തമായതായി 2016 മാര്‍ച്ചില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Contaminated Polio Vaccines Given to Kids in Telangana, Maharashtra and UP