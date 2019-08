ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം നിര്‍മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അവസാനതീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം വേണമെന്നൊരു വികാരം പൊതുവിലുണ്ടെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരില്‍നിന്ന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'പുതിയ ഇന്ത്യ' എന്ന ആശയത്തില്‍, പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതും ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം, ഏറ്റവും പ്രൗഢിയുള്ളതും ആകര്‍ഷണീയവും ആകണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമെന്നും അന്ന് സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

