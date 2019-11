ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണഘടനയുടെ എഴുപതാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെഭാഗമായി പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളില്‍ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്തസമ്മേളനം ചേര്‍ന്നു. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും.

അതേ സമയം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ജനാധിപത്യത്തെ തകര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം പാര്‍ലമെന്റിലെ ഭരണഘടനാ ദിനാഘോഷം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. പൗരന്‍മാരുടെ അവകാശങ്ങളും ചുമതലയും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുമതലയെ കുറിച്ച്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാതെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, ഇന്ത്യക്കാരുടെ അന്തസ്സ് എന്നീ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളാണ് ഭരണഘടനക്കുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം മതേതരത്വമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ്, ഇടത് പാര്‍ട്ടികള്‍, എന്‍സിപി, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ഡി.എം.കെ. തുടങ്ങിയ പാര്‍ട്ടികള്‍ സമ്മേളനം ബഹിഷ്‌കരിച്ച് സംയുക്തമായി പാര്‍ലമന്റില്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.

