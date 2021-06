ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്കില്‍ സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന വര്‍ധനയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍. നിലവിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 93.1 ശതമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 377 ജില്ലകളില്‍ നിലവില്‍ അഞ്ചു ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

There has been a consistent increase in recovery rate, currently at 93.1%: Lav Agrawal, Joint Secretary, Health Ministry on COVID19 situation pic.twitter.com/85rN90ychg