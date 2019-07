ന്യൂഡല്‍ഹി: വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നു തന്നെ നടത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കര്‍ണാടക ഗവര്‍ണര്‍ നിയമസഭാ സ്പീക്കറോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. വിശ്വാസ പ്രമേയം സഭയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്‍ത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ വാജുഭായി വാല സ്പീക്കര്‍ രമേഷ് കുമാറിന് അയച്ച സന്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സ്പീക്കര്‍ ഗവര്‍ണറുടെ സന്ദേശം സഭയില്‍ വായിച്ചു. അതേസമയം നിയമസഭയില്‍ അധികാരം സ്പീക്കര്‍ക്കാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അഭ്യര്‍ഥന തള്ളി.

Karnataka Governor to Assembly Speaker: Motion of confidence is in consideration at the house. Chief Minister is expected to maintain confidence of the house at all times. Consider trust vote by the end of the day. #KarnatakaTrustVote pic.twitter.com/MWeK3QmllH