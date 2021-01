ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടുമാസം പിന്നിട്ട കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഒന്നടങ്കം നിശ്ചലമാക്കി. ട്രാക്ടറുകളുമായി ഡല്‍ഹി നഗരത്തെ വലം വെക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ തലസ്ഥാനത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ഡല്‍ഹിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തുള്ള ചെങ്കോട്ടയും ഐടിഒയും കോണാട്ട് പ്ലെയ്‌സും കര്‍ഷകര്‍ കീഴടക്കി.

നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടുകളില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലയിടങ്ങളിലും ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് നടന്നത്. പ്രക്ഷോഭകരെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലീസ് ലാത്തിചാര്‍ജും കണ്ണീര്‍വാതക പ്രയോഗവും നടത്തി. ഐടിഒയില്‍ പോലീസുകാരെ കര്‍ഷകര്‍ ട്രാക്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിച്ചിട്ടിടിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നു. സുപ്രധാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളും മറ്റു നിലകൊള്ളുന്ന ഇടമാണ് ഐടിഒ.

ചെങ്കോട്ട കീഴടക്കിയ കര്‍ഷകരില്‍ ചിലര്‍ അവിടെ തങ്ങളുടെ പതാകയും ഉയര്‍ത്തി.

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi #FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ

തലസ്ഥാനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ അതിര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നാരംഭിച്ച ട്രാക്ടര്‍ റാലി ഡല്‍ഹിയെ തൊട്ട് ഇരുനൂറിലേറെ കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്.

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4